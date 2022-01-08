أخبار عاجلة

مقتل أكثر من مئة شخص على أيدي مسلحين في شمال غرب نيجيريا (فرانس برس)

Lebanon 24
08-01-2022 | 08:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل 7 عسكريين بهجوم لمسلحين شمالي نيجيريا
lebanon 24
08/01/2022 18:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود باكستانيين في مواجهات مع مسلحين من حركة "طالبان باكستان" شمالي غرب البلاد
lebanon 24
08/01/2022 18:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 مسلحين من اتحاد قبائل سيناء المتعاونين مع الجيش المصري في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة العجراء برفح شمال سيناء
lebanon 24
08/01/2022 18:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراج عن ثلاثين طالباً خطفتهم عصابة اجرامية منذ أكثر من أربعة أشهر في شمال غرب نيجيريا
lebanon 24
08/01/2022 18:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:41 | 2022-01-08
11:26 | 2022-01-08
11:16 | 2022-01-08
11:06 | 2022-01-08
11:05 | 2022-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website