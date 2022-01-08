النائب هادي أبو الحسن لـ"mtv": حصل اتصال من رئيس الجمهورية بوليد جنبلاط ولكن الحوار كان يجب أن يكون في مطلع العهد وبعناوين تلامس الواقع ولا أعتقد أنه اليوم يشكل محاكاة لآلام اللبنانيين

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