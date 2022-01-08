أخبار عاجلة

وزير الصحة:30582 شخصًا تلقوا اللقاح في ماراتون فايزر اليوم

Lebanon 24
08-01-2022 | 10:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة الروسي: أكثر من 78 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا
lebanon 24
08/01/2022 18:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
2292 شخصاً تلقوا اللقاح خلال "ماراتون فايزر" في مستشفى طرابلس
lebanon 24
08/01/2022 18:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة يزور مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا مطلعاً على اجواء إقبال المواطنين في ماراتون فايزر في المستشفى
lebanon 24
08/01/2022 18:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة الفرنسي أمام البرلمان: حصيلة إصابات كورونا اليوم تقترب من 335000 حالة (العربية)
lebanon 24
08/01/2022 18:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:41 | 2022-01-08
11:26 | 2022-01-08
11:16 | 2022-01-08
11:06 | 2022-01-08
11:05 | 2022-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website