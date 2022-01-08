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مسؤول أميركي: لا علاقة لنا بالأزمة في كازاخستان وتأثير الأحداث على ملف أوكرانيا سؤال يجب توجيهه إلى الكرملين

Lebanon 24
08-01-2022 | 16:10
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