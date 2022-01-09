أخبار عاجلة

أبي رميا لـ"صوت كل لبنان": في ظلّ الازمات الاقتصادية العهد يطالب بحوار بين القوى السياسية وإن لم يلبي أحد هذا الحوار يكون هناك نكد سياسي

Lebanon 24
09-01-2022 | 02:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب هادي أبو الحسن لـ"mtv": حصل اتصال من رئيس الجمهورية بوليد جنبلاط ولكن الحوار كان يجب أن يكون في مطلع العهد وبعناوين تلامس الواقع ولا أعتقد أنه اليوم يشكل محاكاة لآلام اللبنانيين
lebanon 24
09/01/2022 15:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك الكثير من الضغوطات السياسية وخلال لقاءاتي في الخارج لمست كل الدعم في لبنان وكان المطلب الأساس من قادة العالم هو الاتفاق بين أفرقاء الداخل
lebanon 24
09/01/2022 15:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الفتاح البرهان: ملتزمون بالحوار مع كافة القوى السياسية للخروج من الأزمة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/01/2022 15:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق تقريرين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن الفرص الاقتصادية والسياسية لنساء لبنان
lebanon 24
09/01/2022 15:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:24 | 2022-01-09
08:23 | 2022-01-09
08:09 | 2022-01-09
08:01 | 2022-01-09
07:58 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website