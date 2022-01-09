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الراعي في عظة قداس الاحد: على الشرعية اللبنانية استرجاع قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية وان تنسحب من لعبة المحاور المدمرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:36
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