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الراعي: من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ خصوصا ان اي اتفاق مع صندوق النقد يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعا

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:38
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