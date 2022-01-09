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الراعي: اذا كانت قوى لبنانية معينة تزمع ربط ماهية لبنان بالقرارات الاقليمية وولاءاتها الخارجية فانها تخرج عن الإجماع وتصيب وحدة لبنان في الصميم

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:39
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