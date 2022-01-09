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أبيض للـ"ال بي سي": لا نية لرفع الدعم عن أدوية السرطان والامراض المستعصية وسمعنا وعوداً بأن الاموال اللازمة لهذا الموضوع ستبقى مؤمّنة

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:58
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