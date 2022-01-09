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وزير التعليم البريطاني يُقلّص فترة العزل للمُصابين بـ"كورونا" من 7 إلى 5 أيام لتعويض نقص الغياب

Lebanon 24
09-01-2022 | 04:14
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