أخبار عاجلة

يشهد مركز اتحاد بلديات بعلبك اقبالا للراغبين بتلقي لقاح فايزر من طلاب وأساتذة وذلك في اليوم الثاني للماراتون الذي أطلقته وزارة الصحة

Lebanon 24
09-01-2022 | 05:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كم بلغ عدد الذين تلقوا لقاح "فايزر" في اليوم الثاني لماراثون التطعيم؟
lebanon 24
09/01/2022 20:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ماراتون اتحاد بلديات بعلبك أقفل على 87 لقاح فايزر
lebanon 24
09/01/2022 20:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة:30582 شخصًا تلقوا اللقاح في ماراتون فايزر اليوم
lebanon 24
09/01/2022 20:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
خمسمائة ألف جرعة من لقاح "فايزر".... هبة فرنسية لوزارة الصحة
lebanon 24
09/01/2022 20:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:28 | 2022-01-09
13:14 | 2022-01-09
13:09 | 2022-01-09
12:55 | 2022-01-09
12:49 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website