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وكالة "تاس" الروسية: عدد إصابات كورونا في العالم خلال الأسبوع الأول من 2022 ازداد بمقدار 14 مليون شخص (الشرق)

Lebanon 24
09-01-2022 | 06:43
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