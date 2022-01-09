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"وول ستريت جورنال": روسيا تقول إنها أعدت 75 طائرة نقل للسماح بالنشر المستمر للقوات في كازاخستان (الشرق)

Lebanon 24
09-01-2022 | 08:24
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