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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلكنين لشبكة "سي أن أن": لا أتوقع أي اختراقات في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع (الحرة)

Lebanon 24
09-01-2022 | 09:10
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