الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر : المدارس الكاثوليكية ملتزمة بقرار وزير التربية إلا ان كل مدرسة ستأخذ القرار الأنسب في ظل جائحة كورونا لذلك فمعظم المدارس الكاثوليكية ستقفل أبوابها يوم غد

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