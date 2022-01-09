أخبار عاجلة

أعضاء مجلس النواب العراقي يختارون محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بأغلبية الأصوات

Lebanon 24
09-01-2022 | 11:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جلسة مجلس النواب العراقي تشهد فوضى بعد إعلان الإطار التنسيقي أنه الكتلة الأكبر (العربية)
lebanon 24
09/01/2022 20:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ​وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
lebanon 24
09/01/2022 20:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري
lebanon 24
09/01/2022 20:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الانتخابية في مجلس النواب الليبي تقترح تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات
lebanon 24
09/01/2022 20:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:28 | 2022-01-09
13:14 | 2022-01-09
13:09 | 2022-01-09
12:55 | 2022-01-09
12:49 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website