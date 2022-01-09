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عاصم عراجي: عدد المرضى الذي يدخل الى المستشفيات لا يزال نسبيا منخفضا مقابل عدد الحالات المصابة وهذا يؤكد ان اللقاح يعطي نتيجة (LBCI)

Lebanon 24
09-01-2022 | 14:46
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النائب عاصم عراجي لـ"صوت كل لبنان": لا يمكن ان نقول ان هناك تفشٍ مخيف لكورونا ولكن اصبحنا في المستوى الثالث من التفشي وهذا الامر يثير القلق وندعو الناس الى تلقي اللقاح وتبيّن ان نسبة الوفيات لدى الملقحين اقل بكثير من الذين تلقوا اللقاح
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