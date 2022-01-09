لبنان

مساعٍ لم تُفلح

Lebanon 24
09-01-2022 | 17:03
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لم تُفلح مساعي حليف مشترك في التوصل إلى تدوير الزوايا في الخلافات الحادة بين رئيس الجمهورية وفريقه الحزبي ورئيس مجلس النواب رغم كل ما تردد عن توافقات رئاسية مؤقتة لتمرير جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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