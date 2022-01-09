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الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم الإثنين هي: عيناتا – الأرز، عيون السيمان - حدث بعلبك، المنيطرة - حدث بعلبك والعاقورة - حدث بعلبك (التحكم المروري)
Lebanon 24
09-01-2022
|
23:57
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