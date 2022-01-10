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بدء التجمع امام مدخل مستشفى المنلا في طرابلس من قبل متقاعدي قوى الامن الداخلي احتجاجا على التكلفة الباهظة التي تطلبها المستشفى منهم

Lebanon 24
10-01-2022 | 02:41
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