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الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي أطلعه على نتائج زيارته الى العراق والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين
Lebanon 24
10-01-2022
|
05:03
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