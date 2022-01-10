رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من منتدى "شباب العالم" في مصر: الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في إقامة هذا المنتدى الشبابي الدولي

Lebanon 24