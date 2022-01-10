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ميقاتي: في العام 2012 أعلنت الحكومة اللبنانية التي كنت أرأسها التزامها بحماية حقوق الشباب وتعزيزها من خلال إقرار "وثيقة السياسة الشبابية"

Lebanon 24
10-01-2022 | 05:47
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