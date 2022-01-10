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الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ يُحذّر روسيا من "كلفة عالية" في حال مهاجمتها أوكرانيا

Lebanon 24
10-01-2022 | 05:46
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