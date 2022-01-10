ميقاتي: وقعُ جائحة "كورونا" كان قاسياً على الشباب بشكل خاص ومن هنا ينبغي التركيز على أهمية رفاهية الشباب وصحتهم العقلية للاستجابة لـ"كورونا" والتعافي من الوباء

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