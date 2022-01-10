ميقاتي: اليوم تلتزم حكومتي بالمصادقة على إطار عمل محدّث للسياسة الوطنية للشباب مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي ظهرت منذ ظهور "كورونا" بالإضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان

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