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ميقاتي: اليوم تلتزم حكومتي بالمصادقة على إطار عمل محدّث للسياسة الوطنية للشباب مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي ظهرت منذ ظهور "كورونا" بالإضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان

Lebanon 24
10-01-2022 | 05:47
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ميقاتي خلال استقباله قائد الجيش: مثابرة الجيش على القيام بعمله في حفظ الامن والاستقرار والسلم في لبنان رغم الظروف المالية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة العسكرية اسوة بجميع اللبنانيين يثبت أن الولاء الوطني لدى ابناء الجيش هو الأساس
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