ميقاتي أمام منتدى "شباب العالم" في مصر: لبنان يمرّ اليوم في مراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفها الشباب وقد دفعت قسماً كبيراً منهم للسفر إلى الخارج

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