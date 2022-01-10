ميقاتي من مصر: نعمل لاخراج لبنان مما يعاني منه من مآزق و تحديات والعلّة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن

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