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ميقاتي من مصر: نعمل لاخراج لبنان مما يعاني منه من مآزق و تحديات والعلّة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن

Lebanon 24
10-01-2022 | 05:48
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