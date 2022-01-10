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الرئيس عون: الحوار يعنينا جميعاً وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية فالوطن للجميع والإنماء كما الازدهار للجميع ايضاً

Lebanon 24
10-01-2022 | 06:25
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عون: الحوار يعنينا جميعاً
lebanon 24
10/01/2022 16:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر برتيس: لا بد من التغلب على حالة انعدام الثقة بين الفاعلين السودانيين عبر الحوار الهادف والشامل للجميع
lebanon 24
10/01/2022 16:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: الحوار الجاد مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عبر الانتخابات
lebanon 24
10/01/2022 16:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من طرابلس: أتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمُها وأعطي النقاش والحوار مداه الأقصى لكنَّ التحاور يقفُ عند حدود قناعات وطنية وشخصية
lebanon 24
10/01/2022 16:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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