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وزير الدفاع بعد لقائه الرئيس عون: المسؤولون العراقيون أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان على مختلف الصعد لا سيّما منها الصعيد العسكري

Lebanon 24
10-01-2022 | 06:27
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