الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في شرم الشيخ: نؤكد تضامننا الكلي مع لبنان خصوصاً في الضائقة التي يمرّ بها

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