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السيسي أمام ميقاتي: مصر على استعداد للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة وأعطيت التوجيهات لتسهيل الموضوع والإسراع في تنفيذه

Lebanon 24
10-01-2022 | 07:19
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