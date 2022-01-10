أخبار عاجلة

أبو الحسن لـ"الجديد": برنامج الحوار لا يلبي متطلبات المرحلة بالرغم من أهميّة الطروحات كاللامركزية

Lebanon 24
10-01-2022 | 08:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أبو الحسن لـ"الجديد": نحن ذاهبون الى تحالف مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل الذي يمثل خط الاعتدال على الساحة السنية
lebanon 24
10/01/2022 16:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا لـ"صوت كل لبنان": في ظلّ الازمات الاقتصادية العهد يطالب بحوار بين القوى السياسية وإن لم يلبي أحد هذا الحوار يكون هناك نكد سياسي
lebanon 24
10/01/2022 16:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب هادي أبو الحسن لـ"mtv": حصل اتصال من رئيس الجمهورية بوليد جنبلاط ولكن الحوار كان يجب أن يكون في مطلع العهد وبعناوين تلامس الواقع ولا أعتقد أنه اليوم يشكل محاكاة لآلام اللبنانيين
lebanon 24
10/01/2022 16:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان: نظام الإثبات يلبي متطلبات مستجدات الحياة الاجتماعية والاقتصادية
lebanon 24
10/01/2022 16:08:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:50 | 2022-01-10
08:42 | 2022-01-10
08:37 | 2022-01-10
08:34 | 2022-01-10
08:30 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website