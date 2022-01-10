ولي عهد أبوظبي يُؤكّد لرئيس كازاخستان في اتصال هاتفي دعم دولة الإمارات كل ما يحقق استقرار بلاده ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي (سكاي نيوز)

Lebanon 24