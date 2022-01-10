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أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مهنئا اياه باعادة انتخابه.

Lebanon 24
10-01-2022 | 09:33
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