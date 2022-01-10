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الحكومة الليبية تشكل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في حقول النفط (العربية)

Lebanon 24
10-01-2022 | 13:24
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