16
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الرئيس المكسيكي يعلن إصابته للمرة الثانية بكورونا
Lebanon 24
10-01-2022
|
22:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
للمرة الثانية في أقل من عام... إصابة هذه الممثلة بكورونا
Lebanon 24
للمرة الثانية في أقل من عام... إصابة هذه الممثلة بكورونا
11/01/2022 08:38:13
11/01/2022 08:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة الحامل بشهرها التاسع تُصاب للمرة الثانية بكورونا.. وهذا وضعها (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة الحامل بشهرها التاسع تُصاب للمرة الثانية بكورونا.. وهذا وضعها (صور)
11/01/2022 08:38:13
11/01/2022 08:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يعلن إصابته بكورونا.. هل عوارضه خطرة؟
Lebanon 24
فنان يعلن إصابته بكورونا.. هل عوارضه خطرة؟
11/01/2022 08:38:13
11/01/2022 08:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تعلن إصابتها بكورونا... وهذه حالتها!
Lebanon 24
داليدا خليل تعلن إصابتها بكورونا... وهذه حالتها!
11/01/2022 08:38:13
11/01/2022 08:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
12:46 | 2022-01-10
10/01/2022 12:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
11:53 | 2022-01-10
10/01/2022 11:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
14:45 | 2022-01-10
10/01/2022 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!
Lebanon 24
سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!
08:04 | 2022-01-10
10/01/2022 08:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غريب... هذا ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية (صورة)
Lebanon 24
أمر غريب... هذا ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية (صورة)
06:02 | 2022-01-10
10/01/2022 06:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
01:18 | 2022-01-11
رئيس كازاخستان يعلن أنّ القوات متعددة الجنسيات ستبدأ مغادرة البلاد خلال يومين (العربية)
01:05 | 2022-01-11
قطع السير عند مستديرة العبدة في عكار بالاتجاهين
23:52 | 2022-01-10
إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 8 حوادث و 11جريحا
23:29 | 2022-01-10
وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن عمر ناهز 66 عاما في إيطاليا
22:43 | 2022-01-10
وزارة داخلية كازاخستان: 9900 شخصا اعتقلوا بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد
فيديو
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
11/01/2022 08:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
11/01/2022 08:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-01-09
11/01/2022 08:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact