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وزارة داخلية كازاخستان: 9900 شخصا اعتقلوا بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد

Lebanon 24
10-01-2022 | 22:43
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