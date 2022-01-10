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وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن عمر ناهز 66 عاما في إيطاليا

Lebanon 24
10-01-2022 | 23:29
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