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وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن عمر ناهز 66 عاما في إيطاليا
Lebanon 24
10-01-2022
|
23:29
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