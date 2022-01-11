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اعادة فتح اوتوستراد العبدة عند المستديرة بعد قطعه لبعض الوقت من قبل المحتجين وزحمة سير خانقة بالمحلة

Lebanon 24
11-01-2022 | 01:49
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