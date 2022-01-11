النائب رعد من بعبدا: موقفنا كان مؤيداً لدعوة الحوار وموافقاً على مشاركتنا في هذا الحوار الوطني المقترح وأكدنا أنّ البلد في زمن الشدة والضيق هو أحوج لعدم الانقطاع من الحوار

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