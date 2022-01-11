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الرئيس عون استقبل سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو التي أطلعته على نتائج لقاءاتها في باريس واهتمام ماكرون بالوضع في لبنان

Lebanon 24
11-01-2022 | 03:53
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