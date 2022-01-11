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سلطان عمان: سنحرص على الانتقال بالأداء الحكومي إلى مستوى أكثر ديمومة يضع رفاهية المجتمع ضمن أولوياته

Lebanon 24
11-01-2022 | 03:58
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