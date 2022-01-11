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أرسلان: المشكلة كبيرة والنظام القائم حالياً في لبنان لم يعد مُنتجاً والظروف تقتضي الحوار بين جميع الأفرقاء

Lebanon 24
11-01-2022 | 05:06
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أرسلان: ما يحصل في البلد جريمة موصوفة والنظام الحالي لم يعد مُنتجاً
lebanon 24
11/01/2022 14:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان: نؤيد الحوار واتمنى على الجميع ان نترك المواقف السياسية خارج طاولة الحوار والتحدث عن كيفية حل المشاكل التي يعاني منها المواطن
lebanon 24
11/01/2022 14:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان من بعبدا: ما يحصل جريمة موصوفة بحق اللبنانيين فهذا الترهل الاقتصادي المالي وفقدان السيطرة على الدولار يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم
lebanon 24
11/01/2022 14:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان: لا يجوز الاستمرار في التعطيل ونحن أيّدنا دعوة الرئيس عون لطاولة الحوار وسنلبّي تلك الدعوة
lebanon 24
11/01/2022 14:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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