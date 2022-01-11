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الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 300 مليون دولار كمساعدات لأفغانستان هذا العام

Lebanon 24
11-01-2022 | 06:02
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