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السيسي: هناك في مصر 6 ملايين أجنبي نتيجة صراعات وفقر في دول أخرى ولا نصفهم باللاجئين

Lebanon 24
11-01-2022 | 08:06
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