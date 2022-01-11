الطبش لـ"الجديد": الوقت تأخر للحوار وهل من دعا له هو اهل للحوار؟ والمشكلة هي أنّ تعاطي رئيس الجمهورية بحقد ونكد سياسي أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم

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