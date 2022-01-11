16
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أفغانستان بحاجة إلى 4,44 مليار دولار (العربية)
Lebanon 24
11-01-2022
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: أفغانستان بحاجة لمساعدات بقيمة 5 مليارات دولار في 2022
Lebanon 24
الأمم المتحدة: أفغانستان بحاجة لمساعدات بقيمة 5 مليارات دولار في 2022
11/01/2022 20:06:20
11/01/2022 20:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الأمم المتحدة تُخطط لمساعدات بقيمة 8 مليارات دولار في أفغانستان العام المقبل
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الأمم المتحدة تُخطط لمساعدات بقيمة 8 مليارات دولار في أفغانستان العام المقبل
11/01/2022 20:06:20
11/01/2022 20:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 2.9 مليار شخص في العالم لا يستخدمون الإنترنت (العربية)
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 2.9 مليار شخص في العالم لا يستخدمون الإنترنت (العربية)
11/01/2022 20:06:20
11/01/2022 20:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: السياحة العالمية تخسر 2000 مليار دولار بنهاية العام الجاري
Lebanon 24
الأمم المتحدة: السياحة العالمية تخسر 2000 مليار دولار بنهاية العام الجاري
11/01/2022 20:06:20
11/01/2022 20:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
14:45 | 2022-01-10
10/01/2022 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
01:00 | 2022-01-11
11/01/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
06:10 | 2022-01-11
11/01/2022 06:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير... كم بلغ سعر المحروقات؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير... كم بلغ سعر المحروقات؟
00:03 | 2022-01-11
11/01/2022 12:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
13:01 | 2022-01-11
السفيرة الأميركية لدى الناتو: لن نتفاوض بشأن سياسة باب العضوية المفتوح الخاصة بالحلف (سكاي نيوز عربية)
12:53 | 2022-01-11
فرنسا تعلن عن تسجيل 350 ألف إصابة بكورونا (العربية)
12:49 | 2022-01-11
تركيا تسجل نحو 75 ألف إصابة بكورونا في أعلى حصيلة منذ تفشي الوباء (العربية)
12:46 | 2022-01-11
روسيا.. متحور أوميكرون زاد العدوى بكورونا 6 مرات (العربية)
12:44 | 2022-01-11
جميع الطرقات ضمن نطاق البقاع سالكة حاليا (التحكم المروري)
فيديو
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 20:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
11/01/2022 20:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
11/01/2022 20:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact