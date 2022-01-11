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السناتور الجمهوري ماركو روبيو للعربية: طالما بقي الحوثيون قوة بالوكالة لإيران فلدينا مشكلة

Lebanon 24
11-01-2022 | 15:06
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