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الخارجية الأميركية: قدمنا مساعدات دفاعية لأوكرانيا هذا العام بقيمة 450 مليون دولار وسنواصل ذلك الدعم

Lebanon 24
11-01-2022 | 15:22
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